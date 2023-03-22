С трудом можно узнать: Альбина Джанабаева впервые за долгое время вышла на связь

Однако супругов давно не видели вместе. У них растут не только сыновья, но и маленькая дочка Агата, которой скоро будет два года. Примечательно, что на этот раз Альбина выложила кадры, который, по всей видимости, были сделаны в Москве. Певица щегольнула в укороченном пальто, широких брюках и с сумкой-шоппером.

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