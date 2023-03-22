С трудом можно узнать: Альбина Джанабаева впервые за долгое время вышла на связь

Альбина Джанабаева является известной певицей. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» уже давно строит сольную карьеру. Она состоит в браке с Валерием Меладзе, который в последнее время часто дает концерты за границей. После недавнего его выступления в Тель-Авиве артиста проверят на иностранное финансирование.
Однако супругов давно не видели вместе. У них растут не только сыновья, но и маленькая дочка Агата, которой скоро будет два года. Примечательно, что на этот раз Альбина выложила кадры, который, по всей видимости, были сделаны в Москве. Певица щегольнула в укороченном пальто, широких брюках и с сумкой-шоппером.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Альбина Джанабаева. Фото: соцсети звезды
«Не будь жмотом — дай человеку второй шанс. Не будь идиотом — никогда не давай третий», — Доктор Хаус», – написала Альбина.
Поклонники решили, что так певица прокомментировала ситуацию, которая сложилась вокруг ее мужа. Другие признались, что с трудом узнали 43-летнюю звезду. «Как давно вас не видели», «Классный образ. Лук на минус 10-15 лет», «Ура, ну наконец-то Вы появились! Альбиночка, пожалуйста, не исчезайте надолго», «Я подумала , что это Блэйк Лайвли. Супер фото», — стали писать подписчики.