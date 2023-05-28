«Когда вокруг все рушится»: Альбина Джанабаева выступила с неожиданным заявлением – намек на развод?

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Поклонники Альбины Джанабаевой по-разному отреагировали на скрытый смысл ее высказывания. Кто-то счел, что певица намекает на развод с мужем, кто-то - признается, что у нее тяжелый период, связанный с профессией и заработками.