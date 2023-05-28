«Когда вокруг все рушится»: Альбина Джанабаева выступила с неожиданным заявлением – намек на развод?

Бывшая солистка группы «ВИАГра» Альбина Джанабаева сделала неожиданное и довольно странное признание в микроблоге.
Певица в последнее время практически не общается с поклонниками в соцсетях и не публикует свои актуальные снимки. Но тут вдруг решилась заявить, что ее жизнь разрушена.
«Когда вокруг все рушится, возделывай свой сад», - написала Альбина Джанабаева в микроблоге.
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Поклонники Альбины Джанабаевой по-разному отреагировали на скрытый смысл ее высказывания. Кто-то счел, что певица намекает на развод с мужем, кто-то - признается, что у нее тяжелый период, связанный с профессией и заработками.
«Красавица! Самая лучшая! Замечательная мама и жена. Обожаю, хочется, что бы у вас всегда было все хорошо», «Вы разводитесь?», «Долго придется, голубушка. Это у нас в России все как на дрожжах прет, а за бугром все туго», - высказались в Сети.