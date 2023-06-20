Ляйсан Утяшева в платье с пикантными разрезами козырнула «аппетитками»: Павел Воля не отходил от жены на красной дорожке

20 июня в Москве состоялась презентация нового проекта. На красной дорожке отметились участники шоу, включая Наталью Рудову. На этот раз Ляйсан решила облачиться в нескромный наряд. Она щегольнула в силуэтном платье с пикантными разрезами. Телеведущая сверкнула своими прелестями. Ее держал за руку Павел Воля, который не отходил от супруги.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».