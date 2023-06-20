Ляйсан Утяшева в платье с пикантными разрезами козырнула «аппетитками»: Павел Воля не отходил от жены на красной дорожке

Ляйсан Утяшева уже давно стала известной персоной. Она не скрывает, что долгое время занималась художественной гимнастикой, но потом завершила спортивную карьеру и стала телеведущей. В свои 37 лет она старается держать себя в форме. При этом ей удается растить двоих детей и поддерживать теплые отношения с Павлом Волей. А недавно они с мужем стали ведущими шоу «Выжить в Дубае.
20 июня в Москве состоялась презентация нового проекта. На красной дорожке отметились участники шоу, включая Наталью Рудову. На этот раз Ляйсан решила облачиться в нескромный наряд. Она щегольнула в силуэтном платье с пикантными разрезами. Телеведущая сверкнула своими прелестями. Ее держал за руку Павел Воля, который не отходил от супруги.
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Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«В пустыне пришлось выживать всем. Нам было интересно как будет выживать Тимур Батрутдинов. Это наш друг. Мы его долго уговаривали. У него было параллельно три проекта. Но он выбрал наш», – поделились они.
В этот вечер многие устремили взгляды на Утяшеву. Пара была в центре внимания. Зрители теперь ждут премьеры шоу, которая состоится 25 июня в 19:00 на ТНТ.