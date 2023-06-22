«Как смущен»: Ольга Бузова в топике с откровенным декольте засветила свои прелести перед бразильским футболистом

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она продолжает строить карьеру и регулярно появляется на публике. На этот раз телеведущая закончила все дела в Москве, щегольнув в смелом наряде на открытии фестиваля VK. Она сразу уехала в Африку, где снимается в популярном шоу уже второй год. На этот раз звезда для начала устроила отпуск. Она делится кадрами из Кейптауна.
На этот раз Ольга предпочла пообедать в красивом ресторане с видом на горы. Она облачилась в юбку макси в цветочек и шелковый топик на тонких лямках. От лифчика артистка отказалась. И именно там она встретила знаменитого бразильского футболиста Артура Мело. И сразу Бузова захотела познакомиться с ним. Она с радостью пообщалась со спортсменом, который стоял смущенно, сжимая руки.
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«Если кто и знает о футболе все, то это я. Принимайте в ваши ленты легендарного футболиста Артура Мело — звезда Бразилии и «Ювентуса». Готова взяться за российский футбол, и поднять его с колен. Связи имеются», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Она была с минимальным макияжем. Другие заметили, что молодой футболист был крайне смущен. «Бедная, и вся согнулась и ножку отставила, а все равно выше него», «Месть подается только в холодном виде», «Как смущен», «Камень в огород бывшего кинут», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова и Артур Мело. Фото: соцсети звезды