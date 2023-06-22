«Как смущен»: Ольга Бузова в топике с откровенным декольте засветила свои прелести перед бразильским футболистом

На этот раз Ольга предпочла пообедать в красивом ресторане с видом на горы. Она облачилась в юбку макси в цветочек и шелковый топик на тонких лямках. От лифчика артистка отказалась. И именно там она встретила знаменитого бразильского футболиста Артура Мело. И сразу Бузова захотела познакомиться с ним. Она с радостью пообщалась со спортсменом, который стоял смущенно, сжимая руки.

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