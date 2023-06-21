Оголившаяся Бузова поделилась горячими кадрами из душа: игриво задрала полотенце, сверкнув сокровенным

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон в стране. В последнее время артистка регулярно давала гастроли. Она сталкивалась с критикой пополневшей фигуры, но это не мешало ей продолжать носить дерзкие наряды. А теперь телеведущая приехала в Африку. Поклонники ждут, когда она поделится новыми новостями.
На этот раз Ольга остановилась в Кейптауне. Она посвятила первый день отдыху. После массажа артистка отправилась в душ. Она сняла пикантные кадры. Примечательно, что артистка предпочла оголиться. Она протерла запотевшие стекла, чтобы показать свои прелести. Бузова прикрылась лишь полотенцем, но потом игриво его задрала, поджав ножку.
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Звезда ошарашила поклонников. Ольга смогла их лишить дара речи. «Ой, а зачем?», «Прям голая, куда катиться мир», «Человеку почти 40, показать нечего», «И никто не удивился», «Ну куда она дела скромность?», «Так мужиков не завоевать», «Опять полуголая», «Остановите ее», — стали писать в Сети.