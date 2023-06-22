Бузова в платье с откровенными разрезами бесстыдно задрала подол

В первый день отдыха Ольга насладилась массажем и освежилась в душе. Потом она нарядилась для ужина в ресторане. Артистка облачилась в тугое мини-платье со струящейся тканью и пикантными разрезами. Она отказалась от нижнего белья. Бузова распустила волосы и накрасила губы. Она покуражилась, задрав подол вверх. Звезда не скрыла межножное пространство.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».