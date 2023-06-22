«Европейские каникулы»: Орбакайте в платье в цветочек отметилась на прогулке с сыном Дени и дочкой Клавдией в Италии

На этот раз Орбакайте предпочла устроить семейные каникулы. Она в прошлом году летом отдохнула с детьми в Париже. Теперь певица вышла на связь из Италии. Туда она приехала с 11-летней Клавдией от мужа Михаила Земцова и 25-летним Дени Байсаровым. Артистка облачилась в платье в цветочек с воздушными рукавами. Наследники прильнули к ней.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».