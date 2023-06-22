«Европейские каникулы»: Орбакайте в платье в цветочек отметилась на прогулке с сыном Дени и дочкой Клавдией в Италии

Кристина Орбакайте уже много лет выступает на сцене. Она остается одной из самых известных артисток в стране. И пока ее мама Алла Пугачева обосновалась в Израиле с младшими детьми Лизой и Гарри, певица предпочитает продолжать работать в России. Но не так давно она побывала в Нью-Йорке и посетила выпускной дочки Клавдии, которая окончила начальную школу.
На этот раз Орбакайте предпочла устроить семейные каникулы. Она в прошлом году летом отдохнула с детьми в Париже. Теперь певица вышла на связь из Италии. Туда она приехала с 11-летней Клавдией от мужа Михаила Земцова и 25-летним Дени Байсаровым. Артистка облачилась в платье в цветочек с воздушными рукавами. Наследники прильнули к ней.
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«Ну что, ровно через год мы в той же компании были во Франции, а сейчас мы в Италии. У Клавочки каникулы и у Денички», – отметила она.
«Да! Совместные семейные итальянские каникулы», – подтвердил сын звезды.
«Поэтому европейские каникулы мы вместе с любовью к вам», – добавила Кристина.
Поклонники были рады видеть звездную семью. Многие отметили, что внучка Примадонны подросла. Другие восхитились тем, как возмужал Дени. «Как они вас любят», «Чудесные дети», «Очаровательная семья», «Ну просто загляденье», «Классные какие», «Вот уже посвежевший вид», «Как сынок повзрослел», — стали писать в Сети.