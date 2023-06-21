Екатерина Климова обнажила свои изящные бедра, забыв про юбку: будоражущее зрелище

На этот раз Климова поделилась домашними кадрами. Она предстала в одном кардигане. Актриса села прямо на пол, засветив свои упругие бедра. Она была без юбки и шорт, поэтому оголила свои прелести. Артистка едва прикрыла пространство между ног. Екатерина рукой обняла свои ножки, разговаривая по телефону.

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