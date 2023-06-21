Екатерина Климова обнажила свои изящные бедра, забыв про юбку: будоражущее зрелище

Екатерина Климова уже много лет строит карьеру в кино. Она прославилась, когда снялась в дилогии «Мы из будущего». В свои 45 лет актриса продолжает будоражить взоры мужчин. Она поддерживает себя в форме. При этом артистка является многодетной мамой. Она растит сыновей Матвея и Корнея, а также дочку Изабеллу. А старшая дочка Елизавета уже стала взрослой.
На этот раз Климова поделилась домашними кадрами. Она предстала в одном кардигане. Актриса села прямо на пол, засветив свои упругие бедра. Она была без юбки и шорт, поэтому оголила свои прелести. Артистка едва прикрыла пространство между ног. Екатерина рукой обняла свои ножки, разговаривая по телефону.
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Екатерина Климова. Фото: соцсети звезды
Многодетная мама восхитила поклонников своим моложавым видом и безупречными формами. «Ого, какая красивая», «Не хватает юбки», «На вас нет белья?», «Как вам удается быть в такой прекрасной форме?», «Шикарная фигура», «Тут даже слов не хватает», — стали писать в Сети.