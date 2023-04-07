Маруся Климова: строила карьеру в МВД, но стала актрисой, и теперь ее считают родственницей Екатерины Климовой

Актриса Маруся Климова могла бы сделать карьеру в МВД, но быстро разочаровалась в профессии. И сменила дежурку на гримерку, а погоны - на новые наряды и образы. Кем она приходится Екатерине Климовой, и что у нее с личной жизнью - подробнее далее.
Маруся Климова: детство, родители
Актриса Маруся Андреевна Климова родилась в Хабаровске 4 июля 1987 года. До семи лет она с родителями, которые были врачами, и младшей сестрой жила в городе Николаевск-на-Амуре. С пяти лет она занималась художественной гимнастикой и уже к девятом классе стала кандидатом в мастера спорта. Но в школе ее спортивную биографию не воспринимали и сильно травили, успехов в учебе не было.
Маленькая Маруся Климова (третья слева). Фото: соцсети
Отец развелся с матерью, когда Маше – так по-настоящему зовут актрису – исполнилось 13 лет. он быстро обзавелся другой семьей, у него родился сын, сводный брат Маруси. А вот со звездой сериала «По законам военного времени» Екатериной Климовой их связывает только общая профессия – актрисы просто однофамилицы.
За профессией Климова отправилась в институт МВД. И даже начала карьеру в органах, правда, начальству она не приглянулась, и ее назначили на дактилоскопию бродяг. Все это ее быстро разочаровало, и девушка переехала в Москву.
Маруся Климова в студенчестве. Фото: соцсети
В столице Климова пыталась построить карьеру модели, но случай столкнул ее с режиссером Юрием Морозом. Девушка увидела для себя шанс состояться в кино, а потому стала врать мэтру, что по образованию актриса. А сама побежала в Щукинское училище, чтобы стать его студенткой.
Только по возрасту уже не проходила. Попытка поступить по документам младшей сестры не увенчалась успехом, как и покупка фейкового паспорта. Но Климову все-таки взяли, и девушка начала учиться у Людмилы Ворошиловой. Параллельно она стала работать ассистентом по подбору актеров в компании NRG Film, благодаря чему попала в состав сериала «Кухня» - ей достался небольшой эпизод. Много снималась в рекламе одежды, шуб, автомобилей, спорттоваров, «Авиафлота».
Маруся Климова в рекламе Decatlon. Фото: соцсети
Маруся Климова: кино
У Мороза Климова в итоге снялась в 2014 году – это сериал «Инквизитор», там она исполнила роль Екатерины Курской. На экраны он вышел, правда, в 2018 году. Дебютной можно считать роль в картине «Форт Росс» - ей достался эпизод. В то же время на экраны вышла комедия «Легок на помине», в которой начинающая актриса не побоялась сыграть проститутку.
«Набивать руку» Климовой позволили эпизоды в таких проектах, как «След», Граница времени», «Пятая стража», «Папа на вырост». В 2016 году Климовой досталась ее первая главная роль – это была короткометражка «Побочный эффект».
Маруся Климова в сериале "Инквизитор". Кадр из сериала
В 2017 году Климова появилась в сериале «Отцы» в роли похищенной спортсменки, а также комедии «Полицейский с Рублевки 2» - продолжении популярнейшего проекта с Александром Петровым и Андреем Буруновым. в это же время фильмография актрисы пополнилась мелодрамой «Следствие любви».
Маруся Климова в сериале "Отцы". Кадр из сериала
В 2018 году Климова стала одной из героинь сериала «Звоните Ди Каприо!», получившего положительные отзывы критиков, любовь поклонников и номинации на различные кинопремии. В следующем году на «Пятнице!» вышел сериал «Мылодрама» с Марусей и «Маменькин сынок», в 2020-м – «Проект «Анна Николаевна» и «Магомаев», в 2021-м – сериал «За счастьем» и комедийный ситком «Аль-капотня».
Маруся Климова в сериале "Аль-капотня". Кадр из сериала
В 2022 году сериал про девушку-робота «Проект «Анна Николаевна» продолжился – Климова также снялась в его втором сезоне.
Маруся Климова в сериале "Мылодрама". Кадр из сериала
Маруся Климова: личная жизнь
О личной жизни актрисы известно не так много. Будучи студенткой в институте МВД, она встречалась с сокурсником, проверку расстоянием отношения не прошли. В 2014 году Климова встречалась со сценаристом сериала «Звоните Ди Каприо!» Алексеем Карауловым.
Правда, осенью 2021 года она рассказывала сама, что свободна – на тот момент уже как год. Ее отношения были «с парнем, с которым мы встречались и жили вместе». Детей у нее нет, и сейчас она свободна.
Алексей Караулов. Фото: соцсети
Маруся Климова сегодня
Среди хобби у Маруси – гимнастика. Актриса много времени тренируется, спортивный бэкграунд не прошел даром, и при росте 170 сантиметров Маруся весит 54 килограмма. Также девушка любит путешествовать, занимается боксом и танцами, а также играет в Dota.
Маруся Климова в шпагате. Фото: соцсети
Сниматься Маруся не перестает. В 2023 году на экраны с ней в главной роли вышел сериал «Лимитчицы», где сыграла пробивную деревенскую «понаехавшую». Причем, Маруся играл а героиню в разные периоды ее жизни – 17-летнюю вчерашнюю школьницу и умудренную опытом 45-летнюю женщину. Такое перевоплощение ей очень понравилось.
Маруся Климова в сериале "Лимитчицы". Фото: соцсети
А производстве находится лента «Напарники» - многосерийный фильм про полицейских. В нем Климова сыграла вместе с Сергеем Пускепалисом, трагически погибшим в начале 2023 года. Эта лента стала последней в его жизни.