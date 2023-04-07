Маруся Климова: строила карьеру в МВД, но стала актрисой, и теперь ее считают родственницей Екатерины Климовой

Актриса Маруся Климова могла бы сделать карьеру в МВД, но быстро разочаровалась в профессии. И сменила дежурку на гримерку, а погоны - на новые наряды и образы. Кем она приходится Екатерине Климовой, и что у нее с личной жизнью - подробнее далее.

Маруся Климова: детство, родители

Актриса Маруся Андреевна Климова родилась в Хабаровске 4 июля 1987 года. До семи лет она с родителями, которые были врачами, и младшей сестрой жила в городе Николаевск-на-Амуре. С пяти лет она занималась художественной гимнастикой и уже к девятом классе стала кандидатом в мастера спорта. Но в школе ее спортивную биографию не воспринимали и сильно травили, успехов в учебе не было.