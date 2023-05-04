Словно сестра, а не мама: Екатерина Климова с подросшими сыновьями от Игоря Петренко щегольнула на отдыхе

Екатерина Климова уже много лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных актрис. В интервью она говорила, что учит английский язык и, возможно, начнет принимать приглашения на съемки за рубежом. За минувшие годы ей удалось не только построить карьеру, но и стать многодетной мамой. При этом в 45 лет звезда поражает стройностью.
На этот раз Климова отправилась отдыхать с детьми. Она поделилась новыми кадрами, где позировала на фоне искусственного водопада. Она предстала в белом боди с шортиками. К ней прильнули 17-летний Матвей и 15-летний Корней. Они носят длинные волосы. Екатерина сделала высокий хвост и надела солнцезащитные очки.
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Екатерина Климова с сыновьями. Фото: соцсети звезды
«Если каникулы, то солнце, а значит, и очки, естественно», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Климова. Многие также отметили, что сыновья похожи на отца Игоря Петренко. «Эстетика. Необычайно красивые», «Как старшая сестра с братишками», «Какие взрослые дети у такой хрупкой красотки!» — написали подписчики. Напомним, что у звезды есть еще дочка Елизавета от первого брака и младшая дочка Изабелла от Гелы Месхи.