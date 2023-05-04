Словно сестра, а не мама: Екатерина Климова с подросшими сыновьями от Игоря Петренко щегольнула на отдыхе

На этот раз Климова отправилась отдыхать с детьми. Она поделилась новыми кадрами, где позировала на фоне искусственного водопада. Она предстала в белом боди с шортиками. К ней прильнули 17-летний Матвей и 15-летний Корней. Они носят длинные волосы. Екатерина сделала высокий хвост и надела солнцезащитные очки.

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