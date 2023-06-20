Постройневшая Зепюр Брутян впервые вышла в свет после родов: в костюме с модным жакетом сверкнула кружевным лифчиком

На этот раз Брутян всю неделю занималась спортом. Она также устраивала шопинг, так как готовится к отпуску. А 20 июня актриса впервые вышла в свет после родов. Она облачилась в костюм щоколадного цвета со струящимся брюками и жакетом на одной пуговице. Жена Прилучного засветила свой кружевной лифчик. Она сделала нежный макияж и строгую укладку.

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