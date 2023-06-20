Постройневшая Зепюр Брутян впервые вышла в свет после родов: в костюме с модным жакетом сверкнула кружевным лифчиком

Зепюр Брутян строит карьеру в кино. Она стала известной, когда снялась в фильмах «Последний аксель» и «В клетке». Актриса в 2022 году сыграла свадьбу с Павлом Прилучным. Примечательно, что не так давно у пары родился сын Микаэль. Теперь звезда прикладывает усилия, чтобы справится с ролью мамы. Однако она не скрывает, что ей помогают бабушки.
На этот раз Брутян всю неделю занималась спортом. Она также устраивала шопинг, так как готовится к отпуску. А 20 июня актриса впервые вышла в свет после родов. Она облачилась в костюм щоколадного цвета со струящимся брюками и жакетом на одной пуговице. Жена Прилучного засветила свой кружевной лифчик. Она сделала нежный макияж и строгую укладку.
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На этот раз Зепюр отправилась на конференцию для предпринимателей. Она отметила, что это очень важное мероприятие для ее семьи. Актриса подчеркнула свою постройневшую фигуру.
«Счастливая мамочка», — заявила она.
Поклонники осыпали ее комплиментами. «Ну прям хороша», «Видно, когда женщина окружена заботой и внимание», «Безумно красивая», — стали писать в Сети.