«Берегите своих булочек»: Зепюр Брутян запечатлела кроху-сына Прилучного в сливочном костюме — сладкие пяточки

Зепюр Брутян строит карьеру актрисы. Вот уже год она состоит в браке с Павлом Прилучным. Пара поразила публику, когда их роман стал стремительно развиваться. Недавно у пары родился сын Микаэль. Теперь избранница звезды «Мажора» привыкает к новой роли. Однако муж ей во всем помогает и одаривает цветами.
На этот раз Брутян рассказала, как уберегла малыша от проблем. Она на ночь намазала ноги детским кремом, а утром увидела покраснения. Актриса отметила, что у нее началась аллергия. Она выкинула продукт и не стала его использовать. В соцсети Зепюр поделилась фото с крохой-сыном. Мальчик был в сливочном костюме. Он лежал на животике с голыми пятками.
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«Не буду тянуть эту неприятную тему. Просто будьте внимательны и осторожны. Берегите своих булочек сладких и себя», — написала звезда.
Микаэль Прилучный. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились нежным фото. Многие хотят увидеть лицо малыша. Однако пока пара скрывает лицо Микаэля. Они, возможно, решатся на этот шаг после крещения мальчика. Именно так поступают многие звезды.