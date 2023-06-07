«Берегите своих булочек»: Зепюр Брутян запечатлела кроху-сына Прилучного в сливочном костюме — сладкие пяточки

На этот раз Брутян рассказала, как уберегла малыша от проблем. Она на ночь намазала ноги детским кремом, а утром увидела покраснения. Актриса отметила, что у нее началась аллергия. Она выкинула продукт и не стала его использовать. В соцсети Зепюр поделилась фото с крохой-сыном. Мальчик был в сливочном костюме. Он лежал на животике с голыми пятками.

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