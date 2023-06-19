Зепюр Брутян засняла кроху-сына на прогулке: дрыгает маленькими ножками в полосатом комбинезоне

Зепюр Брутян уже больше года живет в браке с Павлом Прилучным. Их роман развивался очень стремительно. Недавно актриса родила сына Микаэля. Для нее этот ребенок стал первым, а вот для звезды «Мажора» — третьим, так как от первого брака у него есть сын Тимофей и дочка Мия.
На этот раз Брутян решила отправиться на прогулку. Она была с колякой, в которой лежал малыш. Актриса засняла мальчика в полосатом комбинезоне. Микаэль резво дрыгал ножками. Зепюр с нежностью его погладила. Она насладилась солнечной погодой, устроив променад у водоема. Звезда пока прячет лицо наследника. Она признавалась, что в скором времени хочет покрестить кроху.
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Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали молодую маму комплиментами.
«Как это ми-ми-мишно», «Ой, самый классный возраст», «Кукленок», «Вы умеете наслаждаться моментом», «Сладкий карапуз», — стали писать подписчики.