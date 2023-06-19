Зепюр Брутян засняла кроху-сына на прогулке: дрыгает маленькими ножками в полосатом комбинезоне

На этот раз Брутян решила отправиться на прогулку. Она была с колякой, в которой лежал малыш. Актриса засняла мальчика в полосатом комбинезоне. Микаэль резво дрыгал ножками. Зепюр с нежностью его погладила. Она насладилась солнечной погодой, устроив променад у водоема. Звезда пока прячет лицо наследника. Она признавалась, что в скором времени хочет покрестить кроху.

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