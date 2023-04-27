Ляйсан Утяшева в купальнике блеснула своими «пышками» на пляже: соблазнительный вид сзади

Ляйсан Утяшева строит карьеру на телевидении после того, как завершила карьеру художественной гимнастки. Но порой она выступает на сцене, демонстрируя растяжку и грацию. Ей удалось построить крепкий брак с Павлом Волей и родить двоих детей: Софию и Роберта. При этом в 37 лет она держит себя в форме.
На этот раз Ляйсан провела отпуск в Дубае с мужем после длительных съемок в новом шоу. Телеведущая вернулась в Москву и решила выложить пляжные фото. она предстала в кадре в купальнике молочного цвета с открытой спиной. Утяшева оголила свою пятую точку, блеснув аппетитными прелестями.
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Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети звезды
Также она показала, как ее фигура выглядит в черном купальнике с прозрачной тканью. Она грациозно позировала на лестнице, оголив свои загорелые ножки.
Поклонники были сражены тем, как выглядит мама двоих детей. Экс-гимнастку осыпали комплиментами. К слову, она не только придерживается правильного питания, но и занимается спортом.
Полезными упражнениями Утяшева делится в соцсетях. Она признавалась, что после родов не сразу вернулась в форму, так как позволяла себе все кушать, но потом ей удалось взять себя в руки.
Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети звезды