Ляйсан Утяшева в купальнике блеснула своими «пышками» на пляже: соблазнительный вид сзади

Также она показала, как ее фигура выглядит в черном купальнике с прозрачной тканью. Она грациозно позировала на лестнице, оголив свои загорелые ножки.

Поклонники были сражены тем, как выглядит мама двоих детей. Экс-гимнастку осыпали комплиментами. К слову, она не только придерживается правильного питания, но и занимается спортом.

Полезными упражнениями Утяшева делится в соцсетях. Она признавалась, что после родов не сразу вернулась в форму, так как позволяла себе все кушать, но потом ей удалось взять себя в руки.