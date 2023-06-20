Дочка Юдашкина показала трогательные кадры с внучкой Агатой: кроха в платье танцует с папой

На днях во многих странах отметили День отца. Дочка Юдашкина решила поделиться семейными кадрами. Она засняла своего мужа Петра Максакова, который устроил танцы с маленькой дочкой Агатой Ариеллой. Он держал ее за ручку. Девочка в желтом платье стояла на ножках и смотрела на папу. Малышка улыбалась, когда ее папа кружил за ручку.

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