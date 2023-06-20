Дочка Юдашкина показала трогательные кадры с внучкой Агатой: кроха в платье танцует с папой

В мае этого года именитый кутюрье Валентин Юдашкин ушел из жизни после продолжительной болезни. Это стало ударом для его жены Марины, а также дочки Галины. Даже Алла Пугачева приезжала на похороны друга. Теперь родные разъехались по своим домам.
На днях во многих странах отметили День отца. Дочка Юдашкина решила поделиться семейными кадрами. Она засняла своего мужа Петра Максакова, который устроил танцы с маленькой дочкой Агатой Ариеллой. Он держал ее за ручку. Девочка в желтом платье стояла на ножках и смотрела на папу. Малышка улыбалась, когда ее папа кружил за ручку.
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Поклонники были растроганы. Многие отметили, что внучка Юдашкина подросла. «Какая она милашка», «Петр шикарный папа», «Ну что за маленькое чудо», «Просто само очарование», «Ой, я растаяла от такой малышки», «Это так классно! Прям счастливая Агата», — стали писать пользователи Сети.