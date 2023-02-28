Шил форму для армии, продал шубу жены, перенес тяжелую болезнь: чего мы не знали о Валентине Юдашкине

Русский Пьер Карден, как называют Валентина Юдашкина, даже после достигнутых громких успехов и славы продолжает оставаться скромным интровертом, который превыше блеска светской жизни ценит домашний уют и семейную гармонию.

Валентин Юдашкин: детство и юность

Валентин Юдашкин родился в небольшом подмосковном поселке Баковка 14 октября 1963 года, в семье Раисы Петровны и Абрама Иосифовича Юдашкиных (по отцу он – еврей). Еще в детстве он почувствовал тягу к изобразительному искусству: рисовал чуть ли не сутками, позабыв обо всем. Позднее эта страсть приняла более четкую направленность: Валентин понял, что ему нравится придумывать и рисовать одежду.

А потом он начал сам шить то, что изображал на бумаге: для друзей и родственников. И все же родители не пришли в восторг, узнав, что их сын после школы твердо решил поступать учиться на модельера. Но сочли нужным проявить уважение к выбору Валентина – и мешать ему не стали.

