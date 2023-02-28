Шил форму для армии, продал шубу жены, перенес тяжелую болезнь: чего мы не знали о Валентине Юдашкине

Русский Пьер Карден, как называют Валентина Юдашкина, даже после достигнутых громких успехов и славы продолжает оставаться скромным интровертом, который превыше блеска светской жизни ценит домашний уют и семейную гармонию.
Валентин Юдашкин: детство и юность
Валентин Юдашкин родился в небольшом подмосковном поселке Баковка 14 октября 1963 года, в семье Раисы Петровны и Абрама Иосифовича Юдашкиных (по отцу он – еврей). Еще в детстве он почувствовал тягу к изобразительному искусству: рисовал чуть ли не сутками, позабыв обо всем. Позднее эта страсть приняла более четкую направленность: Валентин понял, что ему нравится придумывать и рисовать одежду.
А потом он начал сам шить то, что изображал на бумаге: для друзей и родственников. И все же родители не пришли в восторг, узнав, что их сын после школы твердо решил поступать учиться на модельера. Но сочли нужным проявить уважение к выбору Валентина – и мешать ему не стали.
Валентин Юдашкин в армии. Фото: соцсети
На факультете моделирования Московского индустриального техникума Юдашкин был единственным парнем среди множества девушек. Заниматься любимым делом ему не помешала даже армия: все время службы он продолжал обдумывать модели нарядов. Вернувшись в техникум, Валентин Юдашкин защитил две дипломные работы – на темы «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика». И получил красный диплом, что никого не удивило.
Валентин Юдашкин: начало карьеры
Валентин Юдашкин в молодости. Фото: соцсети
Первым местом работы Юдашкина стало Министерство бытового обслуживания – там он получил должность старшего художника, но, по сути, был и модельером, и стилистом, и визажистом. Ему доверили разработку и создание костюмов для наших специалистов, участвующих в международном конкурсе парикмахерского искусства и мейкапа.
А в 1987 году Юдашкин представил свою первую коллекцию. Показ, состоявшийся в гостинице «Орленок», имел успех. Имя Юдашкина прогремело на всю страну. Вскоре он открыл собственную фирму, дав ей название «Vali-Мода». Его модели увидели и оценили французские кутюрье, и Юдашкина пригласили в Париж. Эта поездка перевернула все понятия молодого дизайнера о моде. Он твердо решил сделать все, чтобы и наша страна заняла достойное место в мире моды.
Валентин Юдашкин: мода и Париж
Валентин Юдашкин на одном из модных показов. Фото: Global Look Press
Уже в 1991 году парижская публика пришла в восторг от коллекции Валентина Юдашкина «Фаберже». Отдав должное мастерству и фантазии модельера, его – единственного из всех российских дизайнеров – включили в парижский Синдикат высокой моды в качестве члена-корреспондента.
Эта должность открыла ему путь к созданию собственного Дома моды. Юдашкин быстро вышел за рамки создания одежды – он разрабатывал модели очков и ювелирных изделий, посуду и предметы интерьера…
Валентин Абрамович был любимым модельером Раисы Горбачевой: она предпочитала одеваться только у него. В 2005 году Юдашкину было присвоено звание народного художника России. Его достижения в мире моды были отмечены престижными наградами: ему вручили орден Почета за вклад в развитие российской моды и культуры, а от руководства Франции он получил орден Искусств и литературы.
Кроме того, Юдашкин – заслуженный деятель искусств РФ и академик Российской академии художеств. Свидетельством уважения и доверия к работе Юдашкина стал заказ Министерства обороны РФ на новую военную форму для российской армии.
Валентин Юдашкин: модный дом Valentin Yudashkin
Интерьер от модного дома Valentin Yudashkin. Фото: соцсети
Сейчас Юдашкину принадлежит собственная марка Valentin Yudashkin, под которой выходят не только коллекции одежды, но и текстиль, а также проекты интерьеров. Валентин Абрамович – по-прежнему единственный российский модельер, показ моделей которого официально включены в расписание Недели моды в Париже. Дизайнер создал образовательный проект «Академия моды Валентина Юдашкина».
Дефиле Валентина Юдашкина. Фото: Global Look Press
Он не ограничивается узким миром модных показов: в 2020 году, например, на сцене Александринского театра прошло дефиле, которое Юдашкин объединил с музыкальными шедеврами в исполнении артистов. В Кремлевском дворце демонстрировалась коллекция вечерних нарядов – под композиции в исполнении Филиппа Киркорова и Николая Баскова.
А в 2021 году он подарил всем женщинам, борющимся с онкологией, коллекцию под названием «Сияй! Не дай себе погаснуть!» - это был благотворительный проект, в модной фотосессии приняли участие пациентки Московского центра имени А.С. Логинова. Поклонники Юдашкина могли увидеть его и на телеэкране: в качестве камео он сыграл судью конкурса красоты в фильме «Московские красавицы».
Валентин Юдашкин: личная жизнь
Валентин и Марина Юдашкины. Фото: соцсети
В числе самых знаменитых клиенток легендарного кутюрье – Светлана Медведева, Ольга Слуцке, певица Глюкоза (Наталья Ионова). Но главной музой для Юдашкина вот уже многие годы остается его жена – Марина, а любимой моделью – дочь Галина. Успех пришел к Валентину не сразу. В молодости пришлось преодолевать трудности и испытания.
В этом ему помогала Марина: она настолько безоговорочно верила в талант любимого, что оставила ради него карьеру парикмахера-стилиста и стала помощницей, вдохновительницей мужа. Свое первое ателье Юдашкин смог открыть, выручив деньги от продажи шубы жены и машины. Сейчас Марина Юдашкина – топ-менеджер Дома моды Valentin Yudashkin.
Свадьба Галины Юдашкиной. Фото: соцсети
Супруги прожили вместе больше 30 лет, вырастили дочь Галину, которая тоже выбрала творческую профессию – она стала фотографом, а потом и креативным директором «семейного» дома моды.
В 2015 году Галина Юдашкина вышла замуж за Петра Максакова. Конечно, она шла под венец в платье, которое создал ее отец. Торжество, ведущим на которое пригласили Николая Баскова, назвали «свадьбой века» - настолько пышным оно получилось. Галина – мама троих детей: двоих мальчиков и девочки.
Валентин Юдашкин: доходы
Валентин Юдашкин с женой Мариной и дочерью Галиной. Фото: соцсети
Сколько точно зарабатывает кутюрье – сказать сложно. Известно лишь, что за расходами, если это нужно, Юдашкин не стоит: например, свадебное платье его дочери обошлось в такую же сумму, сколько стоит новый автомобиль. На вопрос, заданный в одном из шоу, - сколько он потратил на свадьбу дочери? – Валентин Абрамович ответил:
«Даже не хочу об этом вспоминать... Я думаю, шел подсчет только первых полутора миллионов, а потом я уже плюнул и не считал!»
Валентин Юдашкин сейчас
Галина Юдашкина с сыновьями. Фото: соцсети
В 2016 году стало известно о болезни «русского Пьера Кардена». Он был срочно госпитализирован, не смог поехать в Париж на очередной модный показ и отправил вместо себя дочь. Выяснилось, что Юдашкину приходится бороться с онкологическим заболеванием. Он перенес несколько сложных операций.
Валентин Юдашкин с женой Мариной. Фото: соцсети
По словам друзей семьи, Марина Юдашкина во всем поддерживала мужа, а когда он выписался из больницы – настояла на том, чтобы он не закрылся дома, а продолжал вести обычный образ жизни. Вскоре поклонники смогли увидеть кутюрье на Неделе Московской моды – и отметили, что выглядит Валентин Абрамович неплохо, хотя и заметно похудел: при росте 167 см он весит 55 кг.
Сейчас знаменитый дизайнер находится в стадии ремиссии, состояние его здоровья нормализовалось. Правда, в 2021 году ему пришлось побороться с еще одной болезнью – коронавирусной инфекцией. Но, к счастью, он перенес заболевание в легкой форме.
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Летом 2022 года Валентин Юдашкин представил свою новую коллекцию, декорированную золотом и жемчугом. Дефиле состоялось в парке Зарядье, на нем присутствовали многие знаменитости – от Филиппа и Бедроса Киркоровых до певицы Жасмин и Сергея Зверева.
А вот на Парижскую неделю моды ему приезжать запретили – по некоторым данным, это ограничение было вызвано политической позицией Юдашкина. Но Мастер не падает духом и уверен: впереди у него – еще много интересной работы, новых коллекций и модных показов.