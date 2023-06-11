«Как я скучаю!»: Марина Юдашкина прервала молчание на сороковой день после смерти мужа Валентина Юдашкина

Вдова известного модельера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина публично почтила память покойного мужа, разместив публикацию в соцсети.
Марина Юдашкина поделилась снимком, на котором предстала с ныне покойным супругом. Марина Юдашкина напомнила всем, что накануне, 10 июня, было сорок дней со дня смерти Валентина Юдашкина.
«Валечка, вчера было 40 дней, как тебя не стало! Как я скучаю!» - призналась Марина Юдашкина.
Марина и Валентин Юдашкины. Фото: соцсети
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На скорбный пост Марины Юдашкиной отозвались звездные друзья семьи.
«Вспоминаем с теплотой и огромным уважением», - отреагировала телеведущая Елена Малышева.
«Мариночка, пусть как можно легче будет вам», - написал актер Эммануил Виторган.
«Марина! Помним и любим Валю!», - отозвался историк моды Александр Васильев.
Напомним, известный модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая после тяжелой болезни, ему было 59 лет. В браке с Мариной Юдашкиной он прожил 35 лет.