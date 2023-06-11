«Как я скучаю!»: Марина Юдашкина прервала молчание на сороковой день после смерти мужа Валентина Юдашкина

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На скорбный пост Марины Юдашкиной отозвались звездные друзья семьи.

«Вспоминаем с теплотой и огромным уважением», - отреагировала телеведущая Елена Малышева. «Мариночка, пусть как можно легче будет вам», - написал актер Эммануил Виторган. «Марина! Помним и любим Валю!», - отозвался историк моды Александр Васильев.

Напомним, известный модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая после тяжелой болезни, ему было 59 лет. В браке с Мариной Юдашкиной он прожил 35 лет.