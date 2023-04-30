«Мега-счастливый выходной»: Шепелев заснял подросшего сына Фриске на велопрогулке в парке

Дмитрий Шепелев взял под свое крыло сына Платона. Напомним, что мама мальчика Жанна Фриске умерла после продолжительной болезни вскоре после родов. Ее возлюбленный теперь заботится о мальчике, а вот бабушке и дедушке он до сих пор не дает видеть внука, из-за чего не утихают скандалы.
Но со временем Шепелев перестал скрывать лицо наследника. Недавно мальчику исполнилось 10 лет. В честь этого события телеведущий устраивал праздник. А 29 апреля он отправился с ним гулять в Парк Горького. Они прокатились на велосипедах по набережной. Платон был в брюках с карманами и клетчатой рубашке.
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«Мега-счастливый выходной день со старшим сыном! Весенняя Москва красивая! И первая в этом году велопрогулка сильно кайф! Мы километров 20 дали, не меньше», – поделился Дмитрий.
Поклонники восхитились тем, как выглядит сын Фриске. Многие отметили, что он повзрослел Другие поразились тому, какой Платон стильный. Напомним, что Шепелев живет в браке с новой избранницей Екатериной Тулуповой. У пары растет общий сын Тихон.