«Мега-счастливый выходной»: Шепелев заснял подросшего сына Фриске на велопрогулке в парке

Но со временем Шепелев перестал скрывать лицо наследника. Недавно мальчику исполнилось 10 лет. В честь этого события телеведущий устраивал праздник. А 29 апреля он отправился с ним гулять в Парк Горького. Они прокатились на велосипедах по набережной. Платон был в брюках с карманами и клетчатой рубашке.

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