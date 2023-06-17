Зепюр Брутян трепетно прижала кроху-сына Павла Прилучного к груди: личико прячет

На этот раз Брутян выложила личный кадр. Она показала как кормит грудью маленького сына. Актриса была в белом платье. Она прижала к себе малыша, облаченного в нежно-зеленое боди. Молодая мама с нежностью смотрела на ребенка. Лицо Микаэля пара продолжает прятать. Возможно, что они ждут обряда крещения, чтобы всем его показать.

«Моя жизнь! Моя вселенная! Мое все», – написала звезда.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».