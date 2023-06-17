Зепюр Брутян трепетно прижала кроху-сына Павла Прилучного к груди: личико прячет

Зепюр Брутян уже давно снимается в кино. В 2022 году она неожиданно вышла замуж за Павла Прилучного. Оказалось, что спустя два года после знакомства между ними вспыхнул роман, который стал стремительно развиваться. А недавно у пары родился сын Микаэль. После этого звезда стала привыкать к новой роли мамы.
На этот раз Брутян выложила личный кадр. Она показала как кормит грудью маленького сына. Актриса была в белом платье. Она прижала к себе малыша, облаченного в нежно-зеленое боди. Молодая мама с нежностью смотрела на ребенка. Лицо Микаэля пара продолжает прятать. Возможно, что они ждут обряда крещения, чтобы всем его показать.
«Моя жизнь! Моя вселенная! Мое все», – написала звезда.
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Зепюр Брутян с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что Брутян выглядит очень свежо. «Как это мило», «Самые сладкие моменты», «Зачем прячете лицо?», «Такой малыш», «Ой, как вам идет материнство», — стали писать подписчики. Напомним, что ранее актриса призналась, что мальчик похож на Прилучного.