Уже месяц восьмой? Агата Муцениеце неожиданно продемонстрировала округлившийся живот в мини-платье

Поклонники в последнее время восхищались тем, как похудела Агата. Но 1 июня она неожиданно предстала с беременным животом. Актриса в черном мини-платье оверсайз покрасовалась на камеру. Она с нежностью погладила руками живот. Муцениеце потом решила перекусить. Она насладилась овощным салатом.

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Но потом Агата все же сделала признание. Живот ей «прилепили». Она находится на новых съемках.