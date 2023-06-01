Уже месяц восьмой? Агата Муцениеце неожиданно продемонстрировала округлившийся живот в мини-платье

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. Многие ее знают как актрису сериала «Закрытая школа». Она была в браке с Павлом Прилучным. А также подарила ему сына Тимофея и дочку Мию. Примечательно, что они развелись в 2020 году со скандалом. А спустя два года Прилучный женился на Зепюр Брутян. Весной у них родился сын Микаэль.
Поклонники в последнее время восхищались тем, как похудела Агата. Но 1 июня она неожиданно предстала с беременным животом. Актриса в черном мини-платье оверсайз покрасовалась на камеру. Она с нежностью погладила руками живот. Муцениеце потом решила перекусить. Она насладилась овощным салатом.
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Но потом Агата все же сделала признание. Живот ей «прилепили». Она находится на новых съемках.
«Я убеждаюсь, что у нас лучший фуд-трак. Это разве не шик? Кто работает в кино, знает, что это шик! Это просто что-то невероятное! Сразу есть захотелось, как живот прилепили! С чем это связано? Видимо, это мышечная память», — поделилась звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие отметили, что ей идет быть беременной. К слову, звезда признавалась, что не против завести еще детей, но пока она не спешит налаживать личную жизнь.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды