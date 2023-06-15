Кети Топурия поделилась редкими фото со своей моложавой мамой: стройная красотка с пышной шевелюрой

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она признавалась, что в свое время ее поддержала Алла Пугачева, когда ей удалось попасть в группу «А’Студио». А теперь у нее большое количество поклонников. Артистка регулярно путешествует и воспитывает двоих детей: дочку Оливию и сына Адама.
15 июня Топурия отпраздновала день рождения старшей наследницы. Она поделилась архивными фото с именинницей. Также певица показала редкие фото со своей мамой. Наталья часто приезжает в гости к певице и с радостью нянчится со своими внуками. Артистка выложила архивные кадры, где бабушка нянчит свою внучку. Родительница Кети оказалась стройной и загорелой красоткой с красивой шевелюрой.
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Кети Топурия с мамой и дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Оливия очень похожа на бабушку. Другие отметили, что в семье звезды хорошие гены.
Напомним, что Наталья по профессии инженер-химик. Она после замужества за отцом Топурии, Андро, стала домохозяйкой. Папа Кети был грузинским криминальным авторитетом. Он ушел из жизни в 2010 году. О своем папе звезда предпочитает не говорить.