Кети Топурия поделилась редкими фото со своей моложавой мамой: стройная красотка с пышной шевелюрой

15 июня Топурия отпраздновала день рождения старшей наследницы. Она поделилась архивными фото с именинницей. Также певица показала редкие фото со своей мамой. Наталья часто приезжает в гости к певице и с радостью нянчится со своими внуками. Артистка выложила архивные кадры, где бабушка нянчит свою внучку. Родительница Кети оказалась стройной и загорелой красоткой с красивой шевелюрой.

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