Кети Топурия показала редкое фото с подросшим сыном Адамом: розовощекий малыш, носик «кнопочкой»

15 июня Топурия поздравила свою старшую наследницу с днем рождения. Она также поделилась своими личными фото. Певица засняла даже Адама, который в панамке играл с сестрой на пляже. Также на показала, как мальчик в рубашке бегал рядом с именинницей. Кети не стала прятать лицо мальчика. Он оказался розовощеким и светловолосым с аккуратным носиком.

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