Кети Топурия показала редкое фото с подросшим сыном Адамом: розовощекий малыш, носик «кнопочкой»

Кети Топурия уже много лет строит карьеру. Она стала одной из самых известных певиц на отечественной эстраде. Солистка группы «А’Студио» успешно продолжает работать, а также строить семью. Она счастлива в браке с дипломатом Львом Деньговым. У пары растет сын Адам. А от первого мужа у звезды есть дочка Оливия.
15 июня Топурия поздравила свою старшую наследницу с днем рождения. Она также поделилась своими личными фото. Певица засняла даже Адама, который в панамке играл с сестрой на пляже. Также на показала, как мальчик в рубашке бегал рядом с именинницей. Кети не стала прятать лицо мальчика. Он оказался розовощеким и светловолосым с аккуратным носиком.
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Сын и дочка Кети Топурии. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что дочка звезды очень похожа на отца. Другие обратили внимание, что Адам не только подрос, но стал походить на маму. «Очаровательны дети», «До чего мальчик хорошенький», «У вас все такие красивые», «Это очень мило», — стали писать в Сети.
Оливия с братом Адамом. Фото: соцсети звезды