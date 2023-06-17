Зепюр Брутян в тонкой майке засветила пышные полушария груди: подставила солнцу свои прелести

На этот раз Брутян решила выйти на прогулку. Она покрасовалась в тонкой майке, которую натянула на налившуюся грудь. Актриса решила блеснуть «ложбинкой греха». Она подставила свои прелести солнцу. При этом Зепюр показала природную красоту лица и кудрявые пышные локоны.

«Makeup artist: sun», – написала звезда.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».