Зепюр Брутян в тонкой майке засветила пышные полушария груди: подставила солнцу свои прелести

Зепюр Брутян уже давно снимается в кино. Она стала известной, снявшись в таких картинах, как «Последний аксель», «В клетке». Актриса в 2022 году вышла замуж за Павла Прилучного. Она стала регулярно выходить с ним в свет. А недавно у пары родился сын Микаэль. Теперь жена звезды активно пытается вернуться в форму и снова начать работать.
На этот раз Брутян решила выйти на прогулку. Она покрасовалась в тонкой майке, которую натянула на налившуюся грудь. Актриса решила блеснуть «ложбинкой греха». Она подставила свои прелести солнцу. При этом Зепюр показала природную красоту лица и кудрявые пышные локоны.
«Makeup artist: sun», – написала звезда.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Прилучого. «Вот так выглядит, счастливая, довольная собой и уверенная в себе женщина», «Красивая молодая мамочка», «Видно, что лифчик сполз», «Ого, какие наливные яблочки», — стали писать подписчики.