Устроила летний шопинг: Зепюр Брутян козырнула постройневшей фигурой после родов в элегантном платье

На этот раз Брутян устроила шопинг. Так как с ребенком могут посидеть бабушки, она находит время на личные дела. Актриса успела похудеть после родов. Для начала она примерила белое силуэтное платье, которое подчеркнуло изгибы ее фигуры. Потом Зепюр облачилась в черный наряд с топом и юбкой макси, оголив область живота.