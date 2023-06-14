Устроила летний шопинг: Зепюр Брутян козырнула постройневшей фигурой после родов в элегантном платье

Актриса Зепюр Брутян уже год состоит в браке с коллегой Павлом Прилучным. Их роман развивался очень стремительно. А весной у пары родился сын Микаэль.Теперь звезда наслаждается новой ролью матери.
На этот раз Брутян устроила шопинг. Так как с ребенком могут посидеть бабушки, она находит время на личные дела. Актриса успела похудеть после родов. Для начала она примерила белое силуэтное платье, которое подчеркнуло изгибы ее фигуры. Потом Зепюр облачилась в черный наряд с топом и юбкой макси, оголив область живота.
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«Это просто восторг. Этот без вопросов точно надо брать», — сказала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какая красивая», «Это удивляет! Родила больше месяца назад, а уже такая фигура», «Просто шикарно выглядит», «Вам все идет», «Это так элегантно», «Даже живота нет», — стали писать в Сети.