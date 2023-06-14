Прилучный залюбовался тем, как Зепюр Брутян бежит в спортзале: схватилась руками за колыхающуюся грудь

Также Брутян старается вернуться в форму. В августе она планирует выйти из декретного отпуска. Избранница Прилучного уже похудела, а теперь ходит в спортзал. 14 июня она решила устроить пробежку, надев брюки и футболку. Прилучный заснял свою возлюбленную, которая руками держала свою колыхающуюся грудь.

«Красотка моя! Эх! Бежит», — залюбовался женой артист.

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