Прилучный залюбовался тем, как Зепюр Брутян бежит в спортзале: схватилась руками за колыхающуюся грудь

Зепюр Брутян уже год состоит в браке с Павлом Прилучным. Она тоже снимается в кино, но теперь успевает не только планировать новые съемки, но и растить ребенка. Весной у пары родился сын Микаэль. Иногда актриса жаловалась на бессонные ночи, но потом ей стали помогать бабушки и муж. Теперь звезда находит время даже на шопинг.
Также Брутян старается вернуться в форму. В августе она планирует выйти из декретного отпуска. Избранница Прилучного уже похудела, а теперь ходит в спортзал. 14 июня она решила устроить пробежку, надев брюки и футболку. Прилучный заснял свою возлюбленную, которая руками держала свою колыхающуюся грудь.
«Красотка моя! Эх! Бежит», — залюбовался женой артист.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Зепюр. Многие отметили, что она уже находится в отличной форме. «Какая хорошенькая», «Вот это любовь», «Уже похудели», «Паша умеет поддерживать», «Ну как он засмущал», «Всем бы такого мужа», — стали писать подписчики.