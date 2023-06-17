Зепюр Брутян похвасталась гибкостью в спальне: козырнула точеной фигурой, дразня Павла Прилучного

Зепюр Брутян строит карьеру в кино. Она снялась в таких проектах, как «Последний аксель» и «В клетке». Вот уже год актриса состоит в браке с Павлом Прилучным. У пары недавно появился сын Микаэль. Теперь она привыкает к роли мамы, но муж во всем ей помогает. Звезда намерена скоро выйти из декрета, поэтому активно возвращается в форму.
На этот раз Брутян решила показать, как занимается дома. Она в белом топике и брюках качала бедра и пресс, а потом решила похвастаться гибкостью. Актриса встала на «мостик» прямо в спальне и ловко встала на две ноги. Зепюр не постеснялась показать лицо без макияжа. Она козырнула постройневшей фигурой.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Зепюр спустя меньше двух месяцев после родов. «Ого, как умеет», «Павлу повезло», «Вот это фигура», «Она же только родила?», «Просто магия», «Ой, зачем показывать спальню? Это личное», «До чего хорошенькая», «Прилучный не дает расслабиться», — стали писать подписчики.