Зепюр Брутян похвасталась гибкостью в спальне: козырнула точеной фигурой, дразня Павла Прилучного

На этот раз Брутян решила показать, как занимается дома. Она в белом топике и брюках качала бедра и пресс, а потом решила похвастаться гибкостью. Актриса встала на «мостик» прямо в спальне и ловко встала на две ноги. Зепюр не постеснялась показать лицо без макияжа. Она козырнула постройневшей фигурой.

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