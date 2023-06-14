«Вообще идеально»: Зепюр Брутян игриво задрала подол белого платья в стиле бэби-долл, засветив бедра

Теперь Брутян привыкает к новой роли. При этом ей помогают бабушки и муж, поэтому она находит время на себя. На этот раз актриса предпочла устроить шопинг, так как собирается в первый отпуск после родов. Она примерила белое платье в стиле бэби-долл. Зепюр задрала подол наряда, игриво показав изящные бедра.

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