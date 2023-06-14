«Вообще идеально»: Зепюр Брутян игриво задрала подол белого платья в стиле бэби-долл, засветив бедра

Зепюр Брутян строит карьеру в кино. Она снялась в фильмах и сериалах. Примечательно, что актриса счастлива в браке с Павлом Прилучным. Их роман развивался очень стремительно, а на роскошной свадьбе гуляли многие звезды. Примечательно, что у пары недавно родился сын Микаэль.
Теперь Брутян привыкает к новой роли. При этом ей помогают бабушки и муж, поэтому она находит время на себя. На этот раз актриса предпочла устроить шопинг, так как собирается в первый отпуск после родов. Она примерила белое платье в стиле бэби-долл. Зепюр задрала подол наряда, игриво показав изящные бедра.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Прилучного. Многие заметили, что она похудела и стала еще более привлекательной.
«А это прям в моем стиле. Очень милое платье! На отдых вообще идеально», – заявила звезда.
Фанаты осыпали ее комплиментами.