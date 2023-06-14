«Вообще идеально»: Зепюр Брутян игриво задрала подол белого платья в стиле бэби-долл, засветив бедра

Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды

Актриса готовится к отпуску с Павлом Прилучным, подбирая женственные наряды.

Зепюр Брутян строит карьеру в кино. Она снялась в фильмах и сериалах. Примечательно, что актриса счастлива в браке с Павлом Прилучным. Их роман развивался очень стремительно, а на роскошной свадьбе гуляли многие звезды. Примечательно, что у пары недавно родился сын Микаэль. 

Теперь Брутян привыкает к новой роли. При этом ей помогают бабушки и муж, поэтому она находит время на себя. На этот раз актриса предпочла устроить шопинг, так как собирается в первый отпуск после родов. Она примерила белое платье в стиле бэби-долл. Зепюр задрала подол наряда, игриво показав изящные бедра.

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Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Прилучного. Многие заметили, что она похудела и стала еще более привлекательной. 

«А это прям в моем стиле. Очень милое платье! На отдых вообще идеально», – заявила звезда. 

Фанаты осыпали ее комплиментами. 

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