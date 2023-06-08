Зепюр Брутян вышла из дома в футболке и без макияжа: под глазами патчи, брови зачесаны

Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети звезды

Жена Павла Прилучно оставила ребенка дома, а сама уехала по делам.

Зепюр Брутян уже давно строит карьеру в кино. Она стала известной актрисой. После съемок в сериале «В клетке» ее дружба с Павлом Прилучным переросла в роман. Они в 2022 году сыграли свадьбу, а совсем недавно у пары родился сын Микаэль. Теперь звезда привыкает к новой роли матери. 

На этот раз Брутян решила отправиться по делам, а ребенка оставила дома. Она признавалась, что услугами няни пользоваться не собирается, так как есть две бабушки. Также Прилучный готов ей во всем помогать. На новом фото она предстала в костюме и белой бесформенной футболке. Зепюр отказалась от макияжа и собрала волосы в пучок. Под глаза она наклеила патчи, а брови расчесала.

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Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Павла. Многие отметили, что с ее безупречной кожей не нужна никакая косметика. Другие удивились, что она находит время, чтобы ходить в клиники, так как еще недавно жаловалась, что страдает из-за бессонных ночей и порой очень выматывается. 

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