Зепюр Брутян вышла из дома в футболке и без макияжа: под глазами патчи, брови зачесаны

На этот раз Брутян решила отправиться по делам, а ребенка оставила дома. Она признавалась, что услугами няни пользоваться не собирается, так как есть две бабушки. Также Прилучный готов ей во всем помогать. На новом фото она предстала в костюме и белой бесформенной футболке. Зепюр отказалась от макияжа и собрала волосы в пучок. Под глаза она наклеила патчи, а брови расчесала.

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