Сразила наповал: Лопес в платье с декольте на молнии блеснула своими аппетитными формами на премьере с Аффлеком

Дженнифер Лопес уже много лет выступает на сцене и снимается в кино. Она прославилась на весь мир. Артистка восхищает не только своим вокалом, но и фигурой. В 53 года она может похвастаться своими упругими формами. Звезда не перестает подчеркивать достоинства. Накануне она вышла в свет с мужем Беном Аффлеком.
В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Флэш». На красной дорожке она щегольнула в платье с пудровой юбкой и декольте на молнии. Наряд позволил ей козырнуть фигурой. Певица игриво сверкнула грудью без лифчика. Лопес сделала макияж с акцентом на глаза и лаконичную укладку. Аффлек в черном тотал-луке обнимал ее за талию.
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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Global Look Press
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Дженнифер. Многие осыпали пару комплиментами. «До чего элегантные», «Ох, какая», «Просто нет слов», «Ну красивые! Выглядят счастливыми», «Самая идеальная пара», «Вообще не стареет», — стали писать в Сети.