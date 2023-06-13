Сразила наповал: Лопес в платье с декольте на молнии блеснула своими аппетитными формами на премьере с Аффлеком

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Флэш». На красной дорожке она щегольнула в платье с пудровой юбкой и декольте на молнии. Наряд позволил ей козырнуть фигурой. Певица игриво сверкнула грудью без лифчика. Лопес сделала макияж с акцентом на глаза и лаконичную укладку. Аффлек в черном тотал-луке обнимал ее за талию.

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