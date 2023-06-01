Татьяна Навка в белоснежном платье предстала со своими дочками: Надежда — маленькая леди, Саша — копия мамы

«Глядя на детей, всегда восхищаюсь их непоколебимой уверенностью в своих силах, отсутствию страха и невероятной жажде открытий! Они смело берутся за то, что никогда не пробовали, у них нет сомнений в том, что не получится, они об этом даже не задумываются! Просто берут, пробуют, делают, и их глаза светятся любопытством и радостью!

Эти малыши уверены, что мир создан для них, и в наших руках, дорогие взрослые, сделать так, чтобы счастье в них продолжалось светиться, смех не прекращался, а любовь окружала.

Пусть ангел-хранитель оберегает, а мы, родители, готовые поддержать, обнять и успокоить, всегда будем рядом!» — написала звезда.