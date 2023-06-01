Татьяна Навка в белоснежном платье предстала со своими дочками: Надежда — маленькая леди, Саша — копия мамы

Татьяна Навка уже много лет занимается фигурным катанием. Она одна из самых известных спортсменок и обладательница олимпийского золота. Чемпионка теперь создает красочные ледовые представления. Она также растит дочку Надежду, которую родила от Дмитрия Пескова. Наследница пары пошла по стопам мамы.
Также у Навки есть старшая дочка Саша, рожденная от Александра Жулина. Она давно живет самостоятельно и развивает свой бизнес. 1 июня фигуристка поделилась новым фото с наследницами. Она предстала в белоснежном платье макси. Татьяна за руку держала восьмилетнюю дочку, которая была в пышном белом платье и пальто. А старшая наследница звезды в брюках и блузке сидела в кресле, улыбаясь.
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Татьяна Навка с дочками. Фото: соцсети звезды
«Глядя на детей, всегда восхищаюсь их непоколебимой уверенностью в своих силах, отсутствию страха и невероятной жажде открытий! Они смело берутся за то, что никогда не пробовали, у них нет сомнений в том, что не получится, они об этом даже не задумываются! Просто берут, пробуют, делают, и их глаза светятся любопытством и радостью!
Эти малыши уверены, что мир создан для них, и в наших руках, дорогие взрослые, сделать так, чтобы счастье в них продолжалось светиться, смех не прекращался, а любовь окружала.
Пусть ангел-хранитель оберегает, а мы, родители, готовые поддержать, обнять и успокоить, всегда будем рядом!» — написала звезда.
Поклонники отметили, что Надя очень похожа на папу. Ее назвали маленькой леди. А Навка всех поразила моложавым видом. Ее даже перепутали со старшей дочкой. «Я думала, ты слева и посередине», «Как удивительно, старшая похожа на маму, я подумала сначала, это Татьяна», — стали писать в Сети.