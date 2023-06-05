Бриллиант внушительный: футболист Федор Смолов женился на диджее Карине Истоминой (фото)

В обычный будний день Федор расписался в ЗАГСе с диджеем Кариной Истоминой. Свой роман они скрывали. Никто не догадывался, что между ними бурные чувства. В соцсети футболист похвастался невестой, которая была в белом платье-футляре с корсетом и с сумкой в тон. Она показала кольцо с внушительным бриллиантом.

«Карина Игоревна Смолова», — написал спортсмен.

На его руке тоже теперь красуется обручальное кольцо. По всей видимости, от пышного праздника они отказались.

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