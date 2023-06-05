Бриллиант внушительный: футболист Федор Смолов женился на диджее Карине Истоминой (фото)

Федор Смолов является футболистом. Он входит в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной России и чемпионата России. Неудивительно, что за сердце спортсмена часто боролись девушки. У него был роман с Викторий Лопыревой, а также с внучкой первого президента России Бориса Ельцина. Но 5 июня он неожиданно женился на новой избраннице.
В обычный будний день Федор расписался в ЗАГСе с диджеем Кариной Истоминой. Свой роман они скрывали. Никто не догадывался, что между ними бурные чувства. В соцсети футболист похвастался невестой, которая была в белом платье-футляре с корсетом и с сумкой в тон. Она показала кольцо с внушительным бриллиантом.
«Карина Игоревна Смолова», — написал спортсмен.
На его руке тоже теперь красуется обручальное кольцо. По всей видимости, от пышного праздника они отказались.
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Карина Истомина и Федор Смолов. Фото: соцсети звезды
Поклонники принялись поздравлять пару. Однако многие удивились, что Смолов так поспешил со свадьбой, и даже заподозрили его избранницу в беременности.
Напомним, что Карине всего 29 лет. Она родилась в Москве, а с 15 лет работала моделью, проживала в Нью-Йорке. Девушка была соведущей проекта «Подруги» на YouTube-канале «Нежный редактор» вместе с Татьяной Мингалимовой, Ксенией Дукалис и Татьяной Стариковой. Позже она совместно с психологом запустила YouTube-проект «Справиться проще». Теперь Истомина диджей, модель и блогер.