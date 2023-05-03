Модель и диджей: у Федора Смолова появилась новая подруга

Федор Смолов. Фото: Global Look Press 

Футболист и диджей очень много времени проводят вместе.

Оказалось, между моделью Кариной Истоминой и спортсменом Федором Смоловым пробежала искра.

К слову, Смолов не любит афишировать личную жизнь. Не так давно стало известно, что футболист расстался с в внучкой Ельцина. С 21-летней Марией Юмашевой футболист был вместе три года.

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А теперь у знаменитости новое увлечение – диджей Карина Истомина.

С эффектной брюнеткой Смолов проводит вечера. Вначале Федор тщательно скрывал новую возлюбленную. А теперь Карина Истомина бывает и на дне рождения Федора Смолова.

Карина Истомина и Федор Смолов. Фото: соцсети 

Напомним, ранее Ольга Бузова восхитилась Римом, в котором ей сделали несколько раз предложение

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