Модель и диджей: у Федора Смолова появилась новая подруга

Оказалось, между моделью Кариной Истоминой и спортсменом Федором Смоловым пробежала искра.

К слову, Смолов не любит афишировать личную жизнь. Не так давно стало известно, что футболист расстался с в внучкой Ельцина. С 21-летней Марией Юмашевой футболист был вместе три года.

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А теперь у знаменитости новое увлечение – диджей Карина Истомина.