Модель и диджей: у Федора Смолова появилась новая подруга

Оказалось, между моделью Кариной Истоминой и спортсменом Федором Смоловым пробежала искра.
К слову, Смолов не любит афишировать личную жизнь. Не так давно стало известно, что футболист расстался с в внучкой Ельцина. С 21-летней Марией Юмашевой футболист был вместе три года.
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А теперь у знаменитости новое увлечение – диджей Карина Истомина.
С эффектной брюнеткой Смолов проводит вечера. Вначале Федор тщательно скрывал новую возлюбленную. А теперь Карина Истомина бывает и на дне рождения Федора Смолова.
Карина Истомина и Федор Смолов. Фото: соцсети
Напомним, ранее Ольга Бузова восхитилась Римом, в котором ей сделали несколько раз предложение.