Названа причина расставания Федора Смолова с внучкой Бориса Ельцина

Стало известно, почему спортсмен Федор Смолов расторг помолвку с Марией Юмашевой.
Напомним, Смолов уже собирался сделать девушку своей женой. Однако Мария так и не обручилась со знаменитостью. В 2020 году 29-летний Смолов перестал скрывать свои отношения с Юмашевой, которой на тот момент было 17 лет.
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Внучка первого президента России Бориса Ельцина и ее экс-бойфренд не нашли точки соприкосновения в вопросах политики. Поэтому Мария удалила все совместные фото со звездой футбола, улетела в Лондон и уже проводит время в компании другого мужчины. Об этом рассказали на портале prozvezd.info.
Напомним, ранее экс-жене футболиста Дмитрия Тарасова предрекли трудности в личной жизни.