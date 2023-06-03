Нюша поделилась трогательными фото с подросшими сыном и дочкой: вот это гены – Саффрон копия отца

Нюша уже много лет выступает на сцене. Порой она давала в год около 300 концертов. Но теперь певица большую часть времени посвящает семье. Лишь недавно она вернулась в форму и снова стала выступать. Однако дома ее ждут дочка Серафима-Симба и сын Саффрон. Звезда с ними живет в Дубае.
На этот раз Нюша предпочла поделиться семейными кадрами. Она запечатлелась без макияжа со своим годовалым сыном. Недавно мальчику сделали новую стрижку. На другом фото Саффрон уже позировал на курорте со своей сестрой. Они оба голубоглазые и светловолосые. Поклонники поразились тому, как дети похожи на отца Игоря Сивова.
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Нюша с сыном. Фото: соцсети звезды
«Словами сложно описать, сколько любви, нежности и счастья в этих моментах — фотографиях.
Попробуйте почувствовать.
Смотреть на то, как взрослеет и меняется твой ребенок бесконечно интересно, ведь все самые лучшие качества родителей переходят и трансформируются в одном или больше новоиспеченных мирах. Им только предстоит исследовать это путешествие. Мои две вселенные», – написала звезда.
Саффрон и Серафима-Симба Сивовы. Фото: соцсети звезды