Нюша поделилась трогательными фото с подросшими сыном и дочкой: вот это гены – Саффрон копия отца

На этот раз Нюша предпочла поделиться семейными кадрами. Она запечатлелась без макияжа со своим годовалым сыном. Недавно мальчику сделали новую стрижку. На другом фото Саффрон уже позировал на курорте со своей сестрой. Они оба голубоглазые и светловолосые. Поклонники поразились тому, как дети похожи на отца Игоря Сивова.

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