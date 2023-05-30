«Мой красавчик»: Нюша засняла своего подросшего сына с новой стрижкой

На этот раз Нюша решила показать подросшего сына Саффрона. Годовалый мальчик уже говорит и отлично бегает. Ему не скучно, потому что рядом всегда сестра Серафима-Симба. Певица сводила наследника в парикмахерскую. Она запечатлела кроху с новой прической.

«Мой красавчик», — заявила звезда.

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