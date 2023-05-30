«Мой красавчик»: Нюша засняла своего подросшего сына с новой стрижкой

Нюша уже много лет строит карьеру на сцене. Она остается одной из самых известных исполнительниц в России. Однако уже больше года артистка живет в Дубае. Она стала посвящать себя семье, но недавно возобновила концерты. Многие восхищаются тем, как выглядит молодая мама двоих детей.
На этот раз Нюша решила показать подросшего сына Саффрона. Годовалый мальчик уже говорит и отлично бегает. Ему не скучно, потому что рядом всегда сестра Серафима-Симба. Певица сводила наследника в парикмахерскую. Она запечатлела кроху с новой прической.
«Мой красавчик», — заявила звезда.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Саффрон Сивов. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что мальчик быстро растет. Многие поразились тому, как он похож на свою маму. «Ой, такой очаровательный», «Маленький принц», «Выглядит стильно», «Очень необычная внешность», «На маму похож, а глаза папины», «Быстро растет», «Такой большой», — стали писать в Сети.
Саффрон Сивов. Фото: соцсети звезды