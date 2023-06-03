Ани Лорак в боди и блестящих шортах козырнула ядреными бедрами: от фигуры «восьмерки» глаз не оторвать

На этот раз Ани Лорак возобновила гастроли. Она поделилась новыми кадрами. Певица в боди и мерцающих шортах в облипку козырнула фигурой. Она обнажила мощные бедра и роскошную грудь. Артистка предпочла дополнить образ сверкающими сапожками и шубкой. Она зажигательно выступила с Артемом Катчером.

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