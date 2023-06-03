Ани Лорак в боди и блестящих шортах козырнула ядреными бедрами: от фигуры «восьмерки» глаз не оторвать

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей и выпустила большое количество хитов. Но в 2022 году певица делала паузу и даже какое-то время не появлялась на публике. Но потом она снова приехала в Москву и даже объявила о новом романе с привлекательным иностранцем.
На этот раз Ани Лорак возобновила гастроли. Она поделилась новыми кадрами. Певица в боди и мерцающих шортах в облипку козырнула фигурой. Она обнажила мощные бедра и роскошную грудь. Артистка предпочла дополнить образ сверкающими сапожками и шубкой. Она зажигательно выступила с Артемом Катчером.
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Ани Лорак. Фото: соцсети звезды
«Очень рада, что наша дуэтная песня «Материк» стала любимой и заняла особое место в сердцах зрителей. Поздравляю Артема с прекрасным концертом и желаю покорения новых вершин», – написала звезда.
Поклонники были восхищены тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами.
Ани Лорак. Фото: соцсети звезды