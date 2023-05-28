Ани Лорак в модных шортах и на шпильках блеснула своими «сдобными» бедрами: все прелести на виду

Примечательно, что Лорак недавно возобновила гастроли. Она дала концерт в Алматы. Певица впервые за долгое время исполнила свои хиты. Она сменила несколько смелых образов. На этот раз артистка в укороченном жакете на голое тело и шортах с высокой посадкой козырнула фигурой. Босоножки на каблуке дополнили лук. Звезда продемонстрировала мощные бедра.

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