Ани Лорак в модных шортах и на шпильках блеснула своими «сдобными» бедрами: все прелести на виду

Ани Лорак. Фото: Global Look Press

Певица в смелом наряде сразила публику в Алматы.

Ани Лорак уже давно стала популярной исполнительницей. Она много лет живет в России. Однако в 2022 году артистка уезжала за границу и некоторое время не появлялась на публике. Но в итоге приехала в Москву с дочкой Софией. Оказалось, что у нее появился возлюбленный-иностранец. Звезда даже привозила его в Россию. 

Примечательно, что Лорак недавно возобновила гастроли. Она дала концерт в Алматы. Певица впервые за долгое время исполнила свои хиты. Она сменила несколько смелых образов. На этот раз артистка в укороченном жакете на голое тело и шортах с высокой посадкой козырнула фигурой. Босоножки на каблуке дополнили лук. Звезда продемонстрировала мощные бедра. 

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Ани Лорак. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина (настоящее имя звезды, – Прим.ред.) в свои 44 года. Ее осыпали комплиментами в соцсетях. Многие посчитали артистка стала еще стройнее. 

«Просто шикарная», «Какие формы», «Так пела, душу захватила в плен», «Ох, до чего роскошная дива», — стали писать зрители.

Ани Лорак. Фото: соцсети звезды

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