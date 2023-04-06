«Он был в шоке»: Ани Лорак призналась, что ее возлюбленный-иностранец впервые посетил Россию

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон в России. Однако в новом интервью для Алены Жигаловой артистка рассказала, что с ней происходило в последний год. Она также призналась, что готовит новое концертное шоу. Но самое главное, что звезда раскрыла подробности из личной жизни.
В феврале Лорак впервые рассказала, что у нее закрутился новый роман. Она теперь строит отношения с тренером по йоге Исааком Виджраком. Певица познакомилась с ним в Греции, а потом они увиделись в Испании, где между ними разгорелась искра. На этот раз артистка проболталась, что ее избранник уже побывал в России.
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«Пойми, это только начало! Это все очень для меня трепетно, очень все интимно. Хочется все вот так (прикрыла руками). Ты когда любишь, ты хочешь кричать. Все в эмоциях и у меня такое чувство было.
Он побывал в России. Он в восторге. Он не ожидал. Я познакомила его со своими друзьями. Ментально все его полюбили, приняли. Он очень был удивлен», – поделилась звезда.
«Приехал в снег, мороз?» – уточнила Жигалова.
«Да, да! Ему очень понравилась атмосфера. Он приехал на свой день рождения. Мы праздновали большим и узким кругом одновременно моих друзей. Это было замечательно. Я думаю, что это так здорово – открывать новые места и познавать новое. Он даже представления не имел, что здесь происходит. Он был в шоке от красоты, от кухни, от окружения», – поделилась Лорак для YouTube-канала.
Пока она ездит в Европу, а потом возлюбленный приезжает к ней. Недавно они вместе отдохнули в Дубае. Певица не скрывает, что пока не загадывает, что будет в будущем.
Ани Лорак и Исаак Виджрак. Фото: соцсети звезды