Внук Пугачевой приехал с молодой женой в Санта-Барбару: невестка Орбакайте щегольнула в косухе и шортах

На этот раз Никита вместе с молодой возлюбленной и друзьями отправился в Санта-Барбару. Алена показала, как они веселело пели песни, когда сын Орбакайте вел автомобиль. Они находились в отличном настроении. А потом пара не только поела с красивым видом, но и посетила несколько магазинов с винтажными вещами.

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