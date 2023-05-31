Внук Пугачевой приехал с молодой женой в Санта-Барбару: невестка Орбакайте щегольнула в косухе и шортах

В 2022 году многие артисты уехали из России. Если Алла Пугачева отправилась с детьми и мужем в Израиль, то ее старший внук Никиты Пресняков обосновался в США. Он поселился с женой Аленой Красновой в квартире в Лос-Анджелесе. Музыкант стал снимать видеоклипы для местных артистов. Но на днях пара решила совершить путешествие.
На этот раз Никита вместе с молодой возлюбленной и друзьями отправился в Санта-Барбару. Алена показала, как они веселело пели песни, когда сын Орбакайте вел автомобиль. Они находились в отличном настроении. А потом пара не только поела с красивым видом, но и посетила несколько магазинов с винтажными вещами.
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Примечательно, что Краснова облачилась в черные шортики, белый кроп-топ, модную косуху и сапоги. Она повязала рубашку в клетку на бедра. Невестка Орбакайте позировала на фоне побережья и пальм. Поклонники отметили, что она выглядит, как американская студентка. Многие восхитились ее фигурой.
Алена Краснова. Фото: соцсети звезды