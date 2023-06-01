«В заботе и любви!»: Сергей Лазарев облачился с повзрослевшими сыном и дочкой в одинаковые костюмы

1 июня многие звезды отметили День защиты детей. Лазарев также решил поздравить всех с этим событием. Он выложил трогательное фото. Певец оделся в стиле family look с наследниками. Все они были в стильных белых костюмах. Никита сидел рядом с папой, а вот дочку артист усадил к себе на коленки.

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