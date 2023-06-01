«В заботе и любви!»: Сергей Лазарев облачился с повзрослевшими сыном и дочкой в одинаковые костюмы

Сергей Лазарев уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Он стал одним из самых успешных исполнителей в России. В свои 40 лет артист дает концерты, ведет шоу, получает престижные награды и играет в театре. При этом он успевает растить двоих детей, которых раньше скрывал. Суррогатная мать родила для него сына Никиту и дочку Анну.
1 июня многие звезды отметили День защиты детей. Лазарев также решил поздравить всех с этим событием. Он выложил трогательное фото. Певец оделся в стиле family look с наследниками. Все они были в стильных белых костюмах. Никита сидел рядом с папой, а вот дочку артист усадил к себе на коленки.
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Сергей Лазарев с детьми. Фото: соцсети звезды
«С Днем защиты детей! Так хочется, чтобы все дети мира жили в радости, благополучии, в заботе и любви! Берегите своих детей! У них нет никого ближе, чем мы! Мы для своих детей — опора, поддержка, надежда, пример! Анюта и Никита, люблю!» — написал Лазарев.
Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что наследники похожи на отца. «Лапочки. Такое фото чудесное», «Какие правильные слова! Пусть каждый ребенок растет в заботе и внимании», «Так похожи на вас», «Аня такая милашка», — стали писать подписчики.