«Баян порвали»: Кудрявцева оторвалась с Лазаревым на вечеринке в честь своего 52-летия (видео)

19 мая Кудрявцева отметила свой день рождения. Она устроила спонтанную вечеринку. Блондинка собрала близких и друзей. Телеведущая облачилась в блузку и юбку в пол сиреневого цвета. Она танцевала, когда выступал Сергей Лазарев. Ее бывший возлюбленный исполнил свои хиты и произнес трогательный тост.

«Валерия Львовна, ты цветешь и пахнешь, и даже бесишь! Так хорошо выглядеть просто невозможно!» – заявил он.

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