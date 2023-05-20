«Баян порвали»: Кудрявцева оторвалась с Лазаревым на вечеринке в честь своего 52-летия (видео)

Лера Кудрявцева знакома многим, так как большую часть жизни работает на телевидении. Она ведет шоу «Секрет на миллион», а также другие проекты. Блондинка часто предстает в эффектных нарядах. Она сохранила фигуру, хоть и родила всего четыре с половиной года назад. Однако звезда не перестает восхищать поклонников своей моложавой внешностью.
19 мая Кудрявцева отметила свой день рождения. Она устроила спонтанную вечеринку. Блондинка собрала близких и друзей. Телеведущая облачилась в блузку и юбку в пол сиреневого цвета. Она танцевала, когда выступал Сергей Лазарев. Ее бывший возлюбленный исполнил свои хиты и произнес трогательный тост.
«Валерия Львовна, ты цветешь и пахнешь, и даже бесишь! Так хорошо выглядеть просто невозможно!» – заявил он.
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Примечательно, что в зале был муж Леры Игорь Макаров. Он тоже танцевал с супругой. Хоккеист не ревнует жену к Лазареву, так как знает об их многолетней дружбе. Весь вечер телеведущая веселилась с друзьями. Была на празднике и ее четырехлетняя дочка. Кроха демонстрировала безупречные манеры. Даже сама Кудрявцева пела на своем празднике.
«Я до сих пор прихожу в себя после вчерашней, не побоюсь этого слова, вакханалии. И в таком же состоянии пребывают все мои гости. Это значит – баян порвали, свадьба удалась», – заявила звезда на следующий день.