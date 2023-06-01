«Ему сцены не хватило»: Алферова рассказала всю правду про Абдулова и слухи про его алкоголизм

«Он держал весь зал. Однажды один актер попросил Абдулова дать ему возможность сыграть его роль. Разница была огромная. Абдулов, даже если не его сцена была и он находился в темноте, заряжал энергией зал», – призналась актриса.

Также Алферова поделилась и тем, почему недавно появились слухи, что у Александра были проблемы с алкоголем. Она заверила, что актер мог выпить, но не злоупотреблял, тем более на работе.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Ему нужно было высказать все, что накопил. Ему сцены не хватило. Вы понимаете, пьющий человек, я знаю, что это такое: когда много дома спиртного — это невозможно. У нас всегда было спиртное. А чтобы выпить на сцене — просто невозможно! Исключено! После — можно. Я в защиту», — поделилась звезда.

Напомним, что одна из самых красивых актрис советского кино призналась ранее, что сильно страдала после разрыва с ним. У пары не было общих детей, но Александр удочерил дочь Ирины от первого брака. Ксению Алферову он воспитывал как родного ребенка. Абдулов умер в 2008 году в возрасте 54 лет.