«Ему сцены не хватило»: Алферова рассказала всю правду про Абдулова и слухи про его алкоголизм

Ирина Алферова много лет играет в кино и театре. Она в свои 72 года продолжает карьеру. На этот раз актриса приехала в Читу, где принимает участие в открывшемся накануне 10-м Забайкальском Международном кинофестивале. 1 июня прошел ее творческий вечер.
Звезда рассказала о сокровенном. Она поделилась воспоминаниями об Александре Абдулове, с которым была в браке много лет.
«Он держал весь зал. Однажды один актер попросил Абдулова дать ему возможность сыграть его роль. Разница была огромная. Абдулов, даже если не его сцена была и он находился в темноте, заряжал энергией зал», – призналась актриса.
Также Алферова поделилась и тем, почему недавно появились слухи, что у Александра были проблемы с алкоголем. Она заверила, что актер мог выпить, но не злоупотреблял, тем более на работе.
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«Ему нужно было высказать все, что накопил. Ему сцены не хватило. Вы понимаете, пьющий человек, я знаю, что это такое: когда много дома спиртного — это невозможно. У нас всегда было спиртное. А чтобы выпить на сцене — просто невозможно! Исключено! После — можно. Я в защиту», — поделилась звезда.
Напомним, что одна из самых красивых актрис советского кино призналась ранее, что сильно страдала после разрыва с ним. У пары не было общих детей, но Александр удочерил дочь Ирины от первого брака. Ксению Алферову он воспитывал как родного ребенка. Абдулов умер в 2008 году в возрасте 54 лет.