Друзья Александра Абдулова поделились воспоминаниями об артисте — исполнилось бы 70 лет

29 мая 2023 года актеру театра и кино Александру Абдулову исполнилось бы 70 лет. В этот день об артисте вспомнили его коллеги и друзья.

Лариса Долина в память о друге разместила пост в своем блоге. А Леонид Ярмольник и Лариса Гузеева поделились воспоминаниями на Первом канале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Каждый из них рассказал об Абдулове много хорошего, и все они сошлись во мнении о том, что Александр был удивительно жизнерадостным, отзывчивым и щедрым человеком.

«Он жил на полную катушку, не жалея себя. Он помогал всем и всегда. Во всем…» — написала в соцсети Долина.

А Ярмольник рассказал, что всегда видел в своем друге большого ребенка, который заряжал позитивом всех вокруг.

«Сашка был большим ребенком, он провоцировал жизнь на радость и счастье», — поделился Леонид в подкасте «Письма».

Гузеева в разговоре с Ярмольником подметила, что Абдулов был человеком с широкой душой.

«Красиво жить — это врожденное. Я вас с Сашей другими просто не знала никогда: щедрые, красивые, гостеприимные, широкие, настоящие звезды», — сказала ведущая подкаста.

Смотрите «Подкаст. Лаб» на Первом канале в ночь на вторник, 30 мая