Ирина Алферова: как стала звездой экрана, сразила Александра Абдулова, но счастье обрела с другим

Звезда театра и кино Ирина Алферова буквально с первой своей роли влюбила в себя чуть ли не всю страну. Талантливая, красивая сибирячка стала одной из знаменитых актрис советского и российского кинематографа и театра. Она сыграла в десятках фильмов и множестве пьес и продолжает карьеру в статусе народной артистки страны.

Ирина Алферова: детство, родители

Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. Папа Иван Кузьмич и мама Ксения Архиповна были юристами, старшая сестра Татьяна пошла по родительским стопам. А вот Ксения решила, что станет актрисой.

В старших классах Ирина стала посещать театральную студию при Доме ученых в Академгородке, часто выходила на сцену вместе с научными сотрудниками и студентами. Режиссер посоветовал ей поступать в театральный вуз, и Ирина, получив поддержку матери, отправилась в Москву, где смогла поступить в ГИТИС, окончив его в 1972 году.