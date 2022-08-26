Ирина Алферова: как стала звездой экрана, сразила Александра Абдулова, но счастье обрела с другим

Звезда театра и кино Ирина Алферова буквально с первой своей роли влюбила в себя чуть ли не всю страну. Талантливая, красивая сибирячка стала одной из знаменитых актрис советского и российского кинематографа и театра. Она сыграла в десятках фильмов и множестве пьес и продолжает карьеру в статусе народной артистки страны.
Ирина Алферова: детство, родители
Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. Папа Иван Кузьмич и мама Ксения Архиповна были юристами, старшая сестра Татьяна пошла по родительским стопам. А вот Ксения решила, что станет актрисой.
В старших классах Ирина стала посещать театральную студию при Доме ученых в Академгородке, часто выходила на сцену вместе с научными сотрудниками и студентами. Режиссер посоветовал ей поступать в театральный вуз, и Ирина, получив поддержку матери, отправилась в Москву, где смогла поступить в ГИТИС, окончив его в 1972 году.
Ирина Алферова в молодости. Фото: Global Look Press
Ирина Алферова: кино и театр
В 1972 году новоиспеченная актриса получила приглашение от режиссера Василия Ордынского на съемки в фильм «Хождение по мукам». А вместе с ним условие: либо кино, либо театр, то есть на время съемок она должна уйти с подмостков. И Алферова согласилась, выбрав съемки. Не прогадала — эта роль в 13-серийной эпопее принесла ей всесоюзную популярность, а критики по сей день называют ее одной из лучших в карьере актрисы.
Ирина Алферова в фильме «Хождение по мукам». Фото: Global Look Press
После фильма Алферову взяли в «Ленком». Она совмещала театр и кино, имея больший успех на экране, нежели на подмостках.
Следующей звездной ролью Алферовой стала Констанция Бонасье в картине «Д’Артаньян и три мушкетера» в 1979 году. Затем были не менее полюбившиеся зрителям фильмы «С любимыми не расставайтесь», «Незваный друг», «Без видимых причин», «Предчувствие любви». В 80-е годы Алферова стала настоящей звездой экрана и одной из самых популярных и востребованных актрис времени.
Ирина Алферова в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Кадр из фильма
В 90-е годы Алферова с головой ушла в театр, появляясь на телеэкранах реже. Наиболее заметными в фильмографии того времени стали картины «Звезда шерифа», «Высший класс», «Ермак».
Ирина Алферова в фильме «Высший класс». Фото: Global Look Press
В 2000-е годы Алферова продолжила сниматься. «Потерянный рай», «Первый скорый», «Герой нашего времени», «Елки-2», «Распутин», «Водоворот» — фильмография актрисы пополнилась не только полнометражными картинами, но и сериалами. В 2007 году ей было присвоено звание народной артистки России.
Ирина Алферова в сериале «Герой нашего времени». Фото: Global Look Press
В «Ленкоме» Алферова сыграла в спектаклях «Юнона» и «Авось», «В списках не значился», «Жестокие игры», «Карманный театр», «Ромул Великий». В 1993 году актриса переходит в труппу театра «Школа современной пьесы», где выступает по сей день. С ее участием в репертуаре театра появляются такие пьесы, как «Пришел мужчина к женщине», «Антон Чехов. Чайка», «Своими словами», «Звездная болезнь», «Медведь», «Ночь с незнакомцем», «Шинель/Пальто», «Толстого нет» и многие другие.
Ирина Алферова в спектакле «Толстого здесь нет». Фото: Global Look Press
Кроме того, Алферова выступает с антрепризными спектаклями. «Самая-самая», «Все проходит», «За закрытой дверью», «Чего хотят мужчины?» и другие полюбились зрителям во многих городах страны.
Ирина Алферова: личная жизнь
Ирина Алферова, обладающая ростом 165 см и весом 63 кг, пользовалась повышенным вниманием у противоположного пола еще со школьной скамьи. Редкой красоты девушка легко могла пленить одним лишь взглядом, и поклонников у нее было много. Но она всегда выбирала сердцем.
Первым мужем актрисы стал болгарский дипломат Бойко Гюров. Они познакомились в 70-е годы на творческом вечере в посольстве Болгарии, подружились, а к роману подтолкнул несчастный случай — Гюров попал в автоаварию, и его госпитализировали, загипсовали и оставили в больнице. Он попросил Алферову приехать навестить его, и с тех пор они уже стали больше чем просто друзья.
Ирина Алферова с дочкой. Фото: соцсети
Поженились Алферова и Гюров в студенчестве, в 1974 году Ирина родила дочку Ксению. Но в «Ленкоме» она встретила Александра Абдулова, и в 1976 году они уже сыграли свадьбу. Актер растил дочь Ирины как родную и до его последнего вздоха наследница называла его папой.
Правда, в 1990 году пара Абдулова и Алферовой распалась — актриса встретила другого. Она влюбилась в коллегу Сергея Мартынова. Они вместе снимались в картине «Звезда шерифа», случился роман, и Ирина ушла из семьи.
По другой версии, разошлись Алферова и Абдулов как раз из-за похождений главы семьи. А Мартынова она встретила уже позже, после развода. И это он был женат, правда, его брак трещал по швам.
Ирина Алферова и Александр Абдулов. Фото: Global Look Press
В браке Алферова и Мартынов воспитывали его детей от первой жены — она трагически погибла. Также актриса стала мамой своему племяннику Александру, сыну ее старшей сестры, которая ушла из жизни в 1997 году. Таким образом, в актерской семье выросло четверо детей, включая дочку Ксению от первого брака Алферовой.
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Ирина Алферова и Сергей Мартынов. Фото: Global Look Press
Ирина Алферова сегодня
В свои 71 год Ирина Алферова по-прежнему выходит на сцену театра «Школа современной пьесы». До пандемии актриса гастролировала с антрепризами, сейчас поездки сошли на нет.
Ирина Алферова с мамой и дочкой. Фото: соцсети
На попечении актрисы находится ее мать Ксения Архиповна, которой в этом году исполнилось 100 лет. Глядя на нее, становится понятно, от кого Ирина Ивановна унаследовала свои красоту и молодость.