Лера Кудрявцева показала повзрослевшую дочку в джинсовой куртке: копия мамы с папиными глазами-алмазами

На этот раз Кудрявцева свозила наследницу в Турцию. Они целую неделю отдыхали на море. Телеведущая остановилась на дорогой вилле с семьей Кати Гордон. Перед отъездом были дожди, но это не испортило отдых. Лера засняла дочку в джинсовой куртке, лосинах с принтом и сандалиях. Ее прическу украсили две яркие заколки.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».