Лера Кудрявцева показала повзрослевшую дочку в джинсовой куртке: копия мамы с папиными глазами-алмазами

Лера Кудрявцева уже много лет строит карьеру в кино. Она стала популярной персоной в медиасфере. В 52 года блондинка продолжает вести передачи и концерты. При этом она поддерживает домашний очаг. Телеведущая состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. У них подрастает дочка Мария.
На этот раз Кудрявцева свозила наследницу в Турцию. Они целую неделю отдыхали на море. Телеведущая остановилась на дорогой вилле с семьей Кати Гордон. Перед отъездом были дожди, но это не испортило отдых. Лера засняла дочку в джинсовой куртке, лосинах с принтом и сандалиях. Ее прическу украсили две яркие заколки.
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Мария Макарова. Фото: соцсети звезды
«1 июня — день защиты детей! Я хочу, чтобы все детки на планете были счастливы, здоровы и никогда не знали, что такое война», — написала звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие поразились тому, как Маша выросла. Фанаты считают, что она стала копией мамы, а вот глаза унаследовала от папы. «Какая куколка», «Просто бесподобная», «Что за модница», «Ох, эти глаза-алмазы! Папа подарил», «Мамина копия! Актрисой будет», — стали писать в Сети.