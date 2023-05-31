Лера Кудрявцева предстала с повзрослевшей дочкой на роскошном курорте в Турции: модница вся в дениме

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она регулярно появляется на публичных мероприятиях. В 52 года блондинка не перестает следить за собой и наряжаться. При этом она успевает воспитывать дочку Марию. Этой весной звезда захотела увезти наследницу на море. Они неделю провели в Турции.
Порой Лера делилась кадрами, на которых ее наследница купалась в море, играла с другими детьми и наряжалась. А вот теперь она засняла, как дочка облачилась в белые лосины с рисунком Минни-Маус и джинсовую куртку-рубашку. Кроха собралась в поездку. Кудрявцева в шортиках запечатлелась с ней у роскошной виллы, где они отдыхали. Им компанию составила Катя Гордон с тремя детьми.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Лера Кудрявцева с дочкой и Катя Гордон с детьми. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что дочка Леры очень повзрослела за минувшие недели. «Какие же вы все чудесные!», «Какие вы красотки», «Машка так выросла», «Такие классные наряды у дочки», «Уже такая большая», «Сколько женихов», — стали писать подписчики.