Лера Кудрявцева предстала с повзрослевшей дочкой на роскошном курорте в Турции: модница вся в дениме

Порой Лера делилась кадрами, на которых ее наследница купалась в море, играла с другими детьми и наряжалась. А вот теперь она засняла, как дочка облачилась в белые лосины с рисунком Минни-Маус и джинсовую куртку-рубашку. Кроха собралась в поездку. Кудрявцева в шортиках запечатлелась с ней у роскошной виллы, где они отдыхали. Им компанию составила Катя Гордон с тремя детьми.

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