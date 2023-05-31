Лера Кудрявцева побаловала четырехлетнюю дочку на отдыхе: вся в розовом, как Барби (видео)

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

Телеведущая в последний день отпуска решила порадовать свою наследницу.

Лера Кудрявцева растит дочку Марию с молодым мужем Игорем Макаровым. Она недавно устроила отпуск своей наследнице. Звезда увезла ее на море. 

На этот раз Лера решила провести отпуск в Турции. Она остановилась на роскошной вилле, которая стоит около полумиллиона за одну ночь. Компанию телеведущей составила подруга Катя Гордон с тремя детьми. Они загорали, купались и ходили в местные рестораны. А 31 мая Кудрявцева собралась домой. Но перед отъездом она побаловала дочку. Мария насладилась молочным коктейлем. 

Телеведущая засняла, как наследница наслаждается своим лакомством. Она нарядила ее в розовые треники и футболку с принтом. Волосы Марии были убраны в две косички. Прическу также украсили яркие заколки. Девочка улыбалась, когда ее мама снимала на камеру. 

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Мария Макарова. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились маленькой дочкой звезды. Многие отметили, что у нее вид директора.

«Ой, как я ее люблю», «Барби просто», «Как она выглядит! Леди до кончиков пальцев», «Ну просто сладкий ребенок», — стали писать в Сети.

А в машине Мария пила сок и наслаждалась видом из окна.

«Это был замечательный отдых!» — заявила Лера.

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