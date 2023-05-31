Лера Кудрявцева побаловала четырехлетнюю дочку на отдыхе: вся в розовом, как Барби (видео)

Телеведущая засняла, как наследница наслаждается своим лакомством. Она нарядила ее в розовые треники и футболку с принтом. Волосы Марии были убраны в две косички. Прическу также украсили яркие заколки. Девочка улыбалась, когда ее мама снимала на камеру.

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