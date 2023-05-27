Брутян и Прилучный провели выходной с детьми Муцениеце за городом: устроили увлекательный день

Павел Прилучный уже много лет строит карьеру в кино. Он стал одним из самых популярных актеров в России. В прошлом году артист неожиданно женился. Его избранницей стала коллега с армянскими корнями Зепюр Брутян. А не так давно у пары родился сын Микаэль. Несмотря на свою занятость, звезда кино помогает жене привыкать к новой роли.
На этот раз Брутян решила поделиться новыми кадрами. Пара провела время за городом. Они побывали в конном клубе, где наездники продемонстрировала красивую верховую езду. А потом Супруги оказались на ферме.
Прилучный с собой взял детей от первого брака с Агатой Муцениеце: сына Тимофея и дочку Мию. Они погладили кроликов и накормили их, а также увидели лягушек и другую живность.
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Поклонники поразились тому, как вырос старший наследник актера. Многие отметили, что он стал его копией. Другие восхитились маленькой Мией. Фанаты считают, что она многое унаследовала от своей мамы. Неизвестно, брала ли пара на ферму своего сына Микаэля. Возможно он остался дома с бабушками.