Брутян и Прилучный провели выходной с детьми Муцениеце за городом: устроили увлекательный день

На этот раз Брутян решила поделиться новыми кадрами. Пара провела время за городом. Они побывали в конном клубе, где наездники продемонстрировала красивую верховую езду. А потом Супруги оказались на ферме.

Прилучный с собой взял детей от первого брака с Агатой Муцениеце: сына Тимофея и дочку Мию. Они погладили кроликов и накормили их, а также увидели лягушек и другую живность.

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