Сладко спит в коляске: Зепюр Брутян доверила новорожденного сына Микаэля родной тете – совместная прогулка

Зепюр Брутян периодически делится с поклонниками милыми семейными кадрами, связанными с новорожденным сыном Микаэлем, которого она недавно подарила Павлу Прилучному.
На этот раз Зепюр Брутян поделилась кадрами с прогулки с Микаэлем. На променад вышли не только молодые родители Павел Прилучный и Зепюр Брутян, но и родная тетя новорожденного, сестра Зепюр Рипсиме. Именно ей было доверено катить коляску со сладко спящим в ней Микаэлем.
«Заставили Рипси гулять с малышом. Да, Рипси?» - рассмеялась за кадром Зепюр Брутян.
Тетушка, преисполненная чувством ответственности и гордости, важно катила коляску с новорожденным племянником.
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Напомним, сын Зепюр Брутян и Павла Прилучного Микаэль появился на свет 28 апреля. Малышу совсем скоро исполнится месяц.
Сестра Зепюр Брутян с новорожденным племянником. Фото: скрин соцсети