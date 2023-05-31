Равшана Куркова показала, как выглядела во время второй беременности: с округлившимся животом еще краше

На этот раз Куркова показала, как выглядела во время беременности. Раньше ее никто не видел с округлившимся животом. Актриса позировала в облегающем платье, которое подчеркнуло изменения в фигуре. Также она примерила джинсы и рубашку. Равшана оголила свой животик, демонстрируя, что он настоящий.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».