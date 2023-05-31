Равшана Куркова показала, как выглядела во время второй беременности: с округлившимся животом еще краше

Равшана Куркова уже много лет строит карьеру в кино. Она стала одной из самых известных актрис в России. Обычно она всегда хранила в тайне свою личную жизнь. И даже около года скрывала рождение сына Гаспара. А теперь артистка сообщила, что стала мамой во второй раз. Она рассказала, что в марте родила дочку.
На этот раз Куркова показала, как выглядела во время беременности. Раньше ее никто не видел с округлившимся животом. Актриса позировала в облегающем платье, которое подчеркнуло изменения в фигуре. Также она примерила джинсы и рубашку. Равшана оголила свой животик, демонстрируя, что он настоящий.
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«Пусть любви в этом мире будет больше», – отметила звезда.
Друзья и знакомые стали ее поздравлять с радостным событием.
«Как же это красиво! Поздравляю вашу большую семью! Любви и бесконечного счастья», — заявила Надежда Сысоева. «Равшана! Какое счастье! Любовь! Радость! Нежность! Теперь у тебя целых 4 сладких щечки, 2 сладких животика! Берегите друг друга! Здоровья», — написала Елизавета Боярская.